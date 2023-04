Stand: 18.04.2023 13:32 Uhr Schockanrufe: Falsche Polizisten erbeuten hohe Geldsummen

Am Montag sind zwei Senioren aus Braunschweig Opfer von vermeintlichen Polizisten geworden. Die unbekannten Täter erlangten nach Angaben der Polizei Braunschweig mit sogenannten Schockanrufen Bargeld und Wertgegenstände. In beiden Fällen hätten die Geschädigten im Alter von 90 und 81 Jahren Anrufe erhalten, in denen geschildert wurde, dass Angehörige einen Unfall verursacht hätten. Bei diesem wäre ein Kind tödlich verletzt worden. Nur wenn die Angehörigen eine hohe Summe Geld zahlten, würden sie der Verhaftung entgehen. Die unbekannten Täter brachten die 90-Jährige dazu, ihnen Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich herauszugeben. Der 81-Jährige gab ebenfalls Wertgegenstände und Bargeld im fünfstelligen Bereich heraus. Die Polizei ermittelt. Die Beamten raten bei Anrufen dieser Art, sofort aufzulegen, die Polizei zu informieren und niemals Bargeld oder Wertgegenstände herauszugeben.

