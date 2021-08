Salzgitter hat mit 68,1 bundesweit höchste Corona-Inzidenz Stand: 02.08.2021 10:25 Uhr Am Montag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Salzgitter bei 68,1. Wird die Marke von 50 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, gelten erneut strengere Kontaktregeln.

Wegen einer technischen Panne sind bislang die Daten für das Wochenende vom Robert Koch-Institut (RKI) noch nicht verfügbar. Daher ist unklar, ab wann der sogenannte Dreitagesabschnitt erreicht ist. Die Stadt Salzgitter plant nach Informationen des NDR in Niedersachsen für Dienstagnachmittag eine Pressekonferenz. Ob eine neue Allgemeinverfügung in Arbeit ist, dürfte sich bis dahin herausstellen.

In Wolfsburg bleiben Schwimmbäder geöffnet

Allerdings ist nicht ausgemacht, dass tatsächlich strengere Regeln veranlasst werden. Das Land stellt den Kommunen in der aktuellen Corona-Verordnung die Formulierung der Maßnahmen relativ frei - etwa dann, wenn das Infektionsgeschehen eingrenzbar ist. Das Konzept sei es, zielgenau vorzugehen und die Infektionsherde auszumachen, sagte Claudia Schröder, die stellvertretende Krisenstabsleiterin. "Damit sollen die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden." In Wolfsburg etwa bleiben Schwimmbäder geöffnet, weil sich dort niemand infiziert habe. Restaurants und Cafés dürfen mit entsprechendem Hygienekonzept öffnen. Clubs und Diskotheken bleiben hingegen geschlossen. Wolfsburgs Inzidenz liegt seit Längerem über 35.

Sieben Covid-19-Patienten in Niedersachsen werden beatmet

Auch in Lüneburg ist der Wert mit 49,4 vergleichsweise hoch. Nach Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Sonntag wurden in Niedersachsen 20 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt und sieben von ihnen invasiv beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten lag bei 339, davon haben 144 eine spezielle Ausstattung zur Behandlung von Corona-Patienten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.08.2021 | 12:00 Uhr