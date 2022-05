Stand: 14.05.2022 13:18 Uhr Salzgitter: Autofahrer rammt sieben Wagen und flüchtet zu Fuß

In einem Wohngebiet in Salzgitter hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonnabend sieben geparkte Fahrzeuge gerammt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Wagen und auch das Unfallauto stark beschädigt - der Schaden beträgt demnach mindestens 90.000 Euro. Der Autofahrer ließ sein demoliertes Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß. Polizisten stellten den Angaben zufolge wenig später einen Verdächtigen in einer Wohnung in der Innenstadt. Gegen ihn wird wegen Fahrerflucht ermittelt. Außerdem war er laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls möglicherweise alkoholisiert - und einen Führerschein konnte er auch nicht vorzeigen.

