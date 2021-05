Stand: 17.05.2021 08:26 Uhr Salzgitter AG: Betriebsärzte impfen ab heute die Belegschaft

Das Tempo bei den Impfungen soll in Niedersachsen weiter erhöht werden - jetzt auch mit Hilfe der Betriebsärzte. Die Salzgitter AG impft ab heute ihre Mitarbeiter gegen das Corona-Virus. Das Unternehmen hat zunächst 2.300 Impfdosen erhalten. 500 Dosen sollen pro Woche verimpft werden. Die Salzgitter AG ist eines von fünf Unternehmen in einem niedersächsischen Modellprojekt. Kriterium war dabei auch die Inzidenz in der betreffenden Region. Darin war Salzgitter lange Spitzenreiter in Niedersachsen. Beim Pharma-Zulieferer Sartorius in Göttingen wird schon seit der vergangenen Woche geimpft. VW startet noch im Mai mit den Betriebsimpfungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.05.2021 | 06:30 Uhr