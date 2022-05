Stand: 10.05.2022 18:27 Uhr Rötgesbüttel: Polizei durchsucht illegales Glücksspiellokal

In Rötgesbüttel im Landkreis Gifhorn hat die Polizei eine Razzia in einem illegalen Glücksspiellokal durchgeführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trafen die Beamten bei der Durchsuchung am Sonnabend auf mehr als 20 Menschen, die an mehreren Spieltischen saßen. Gegen einen der Spieler lag den Angaben zufolge ein Haftbefehl vor, der jedoch nicht vollzogen wurde, weil eine Kaution gezahlt wurde. Die Beamten beschlagnahmten bei der Durchsuchung einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag. Der Razzia waren Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim gegen den 50-jährigen Betreiber des Geschäfts wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels vorausgegangen. Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Ermittler auf die Spur gebracht. Der Beschuldigte äußerte sich laut Polizei bislang nicht zu den Vorwürfen.

