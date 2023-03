Rassismus-Vorwurf: Schülerratssprecher aus eigenem Büro geworfen? Stand: 09.03.2023 12:44 Uhr Ein Wachmann einer privaten Sicherheitsfirma soll am Sonntagabend in Braunschweig den Sprecher des Stadtschülerrats aus dessen Büro geworfen - und rassistisch beleidigt haben.

Der Wachmann habe ihn wohl zunächst für einen Einbrecher gehalten. Als Atakan Koçtürk ihm erklärte, dass er der Schülerratssprecher sei und in dem Büro arbeite, soll der Wachmann entgegnet haben, ein Türke könne nicht Vorsitzender der Schüler sein. Das sagte Koçtürk dem NDR in Niedersachsen. "Für mich war das sehr verletzend", sagte der 22-jährige Berufsschüler. Er wurde in Braunschweig geboren, seine Großeltern waren vor Jahrzehnten als Gastarbeiter aus der Türkei gekommen.

Polizei sieht "unangebrachtes Verhalten" des Schülersprechers

Der Wachmann habe die Polizei gerufen, die Koçtürk eigenen Angaben zufolge ebenfalls nicht geglaubt habe. Die Beamten stellten den Büroschlüssel sicher und übergaben ihn an den Wachmann. Bis heute habe er den Schlüssel nicht zurück, sagte Koçtürk. Die Polizei sieht auf NDR Anfrage kein Fehlverhalten der Beamten. Das Hausrecht für das Büro liege am Wochenende bei der Sicherheitsfirma, sodass Koçtürk sich nicht im Büro hätte aufhalten dürfen. Vielmehr sei das Verhalten des Schülervertreters "unangebracht" gewesen, so ein Polizeisprecher. Die Sicherheitsfirma äußerte sich auf NDR Anfrage nicht.

