Stand: 10.07.2020 08:38 Uhr Radschnellweg: Großraumverband gibt halbe Million

Der Regionalverband Großraum Braunschweig stellt eine halbe Million Euro für den Abschnitt eines geplanten Radschnellweges in der Gemeinde bereit. Das hat am Abend die Verbandsversammlung beschlossen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Radschnellweg soll über 25 Kilometer von Braunschweig über Lehre nach Wolfsburg führen. Noch in diesem Jahr sollen Fördergelder bei Bund und Land beantragt werden. Das Großprojekt soll nach Angaben des Verbandes rund 20 Millionen Euro kosten.

