Stand: 16.08.2021 12:48 Uhr Polizei Wolfsburg beklagt viele Trunkenheitsfahrten

Die Polizei in Wolfsburg beklagt zahlreiche Trunkenheitsfahrten in der Stadt. Allein von Sonnabend auf Sonntag wurden fünf Autofahrer mit hohen Promillewerten aus dem Verkehr gezogen. In einem Fall ergab der Test sogar gut drei Promille. Unter den Alkoholisierten war auch ein Scooter-Fahrer. Zuletzt seien in Wolfsburg erschreckend viele alkoholisierte Fahrer unterwegs gewesen, heißt es bei der Polizei. Man wolle jetzt die Kontrollen verstärken.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.08.2021 | 14:30 Uhr