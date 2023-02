Stand: 24.02.2023 10:14 Uhr Polizei Helmstedt fahndet mit Foto nach Parfümdieb

Die Polizei Helmstedt fahndet mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach einem Unbekannten, der aus einem Drogeriemarkt in Helmstedt hochwertiges Parfüm gestohlen haben soll. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entwendete der mutmaßliche Täter das Parfüm im Wert von insgesamt 1.200 Euro bereits zwischen Mitte August und Anfang September. Den Beamten zufolge ist der Mann etwa 40 Jahre alt und sieht gepflegt aus. Er hat vermutlich eine Tätowierung am linken Oberarm und trägt eine Brille. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer (05321) 52 10 zu melden.

