Stand: 30.12.2022 08:30 Uhr Peine: Menschenmenge greift Polizei mit Silvester-Raketen an

Eine größere Menschenmenge hat in der Nacht zu Freitag in Peine Einsatzkräfte der Polizei mit Feuerwehrkskörpern attackiert. Anwohner hatten zunächst laute Knallgeräusche gehört und die Polizei gerufen. Als die Kräfte in der Peiner Südstadt ankamen, wurden sie aus der Dunkelheit heraus mit Raketen beschossen. Niemand wurde dabei verletzt. Es gelang der Polizei nicht die Personalien der Teilnehmer der etwa 30-köpfigen Gruppe aufzunehmen, da sie nach der Attacke flüchteten. Für den Einsatz mussten die Polizisten Verstärkung aus Braunschweig hinzurufen.

