Nach Gläubigertreffen: Hoffnung für Friseurkette Klier Stand: 25.02.2021 16:56 Uhr Hoffnung für Deutschlands größte Friseurkette Klier: Die Gläubiger haben sich am Donnerstag in Braunschweig für die vorgeschlagene Sanierung ausgesprochen.

Es habe Einstimmigkeit darüber geherrscht, dass das insolvente Unternehmen fortgeführt werden soll, hieß es nach dem Treffen in der Stadthalle. Im März soll über den Insolvenzplan entschieden werden. "Aus heutiger Sicht bin ich sehr zuversichtlich, dass die Klier Hair Group auch diese letzte Etappe meistern und die Neuaufstellung gelingen wird", erklärte Silvio Höfer, Sachwalter im Verfahren. "Weiteren Schub" erhofft sich das Unternehmen durch die Öffnung der Friseursalons am 1. März.

Insolvenzverfahren im Dezember eröffnet

Der Umsatz-Einbruch in der Corona-Krise hat Deutschlands größte Friseurkette mit Hauptsitz in Wolfsburg heftig getroffen. Im Dezember eröffnete das Amtsgericht Wolfsburg ein Insolvenzverfahren, um die Ansprüche der Gläubiger zu prüfen. Zuvor hatte Klier Anfang September ein Schutzschirmverfahren beantragt, um das Unternehmen zu retten.

Viele Arbeitsplätze bedroht

Durch die prinzipielle Befürwortung der Sanierung wird eine Zerschlagung des Unternehmens unwahrscheinlicher. Unklar ist allerdings weiter, wie viele Filialen und Stellen bei Klier gefährdet sind. "Die KHG kämpft um jeden Standort und will so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten", hieß es Ende 2020 in Wolfsburg. Es lasse sich noch nicht seriös sagen, wie viele Salons im Insolvenzverfahren schließen müssten. Bundesweit arbeiten bei Klier rund 8.500 Menschen.

