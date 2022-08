Stand: 03.08.2022 21:16 Uhr Nach Erdfall: Loch in Seesen noch immer nicht zu

Das große Loch, das sich vor zwei Monaten in Seesen aufgetan hat, ist noch immer nicht aufgefüllt. Dabei haben Fachleute geraten, es schnell zu schließen, damit es nicht noch größer wird. Aber: Es gibt noch keine Anordnung vom Landkreis Goslar, den sogenannten Erdfall zu schließen. Außerdem will die Privatperson, der ein Teil des Geländes gehört, weder Kosten für die Verfüllung übernehmen noch einen Lkw über sein Grundstück fahren lassen. Marcus Rogge vom Staatlichen Baumanagement Südniedersachsen geht davon aus, dass die komplette Verfüllung bis zu 800.000 Euro kosten wird. Ein Teil des Geländes (und des Loches) gehört dem Land Niedersachsen, der kleinere Teil ist in privater Hand. Erdfälle kommen in Seesen immer wieder vor, Eigentümer sollten sich Schäden versichern, rät das Baumanagement.

