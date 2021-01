Mehr Kontrollen sollen Touristen-Andrang im Harz eindämmen Stand: 05.01.2021 14:41 Uhr Bei einem erneuten Besucheransturm im Harz sollen Zufahrtsstraßen wie die B4 künftig frühzeitig gesperrt werden. Darauf verständigten sich Goslars Landrat Thomas Brych (SPD), Kommunen und Polizei.

Bei einem runden Tisch vereinbarten die Teilnehmer am Dienstag diese Übereinkunft - darüber hinaus appellierten sie erneut an Tagestouristen, von Ausflügen in den Harz abzusehen. Außerdem sollen Falschparker künftig rigoros abgeschleppt werden.

Videos 1 Min Zu viel Verkehr im Harz: Parkplätze voll, Straßen dicht Noch immer strömen Ausflügler in den Oberharz. Schneefall verschärft die Situation: Die B4 ist teilweise gesperrt. (03.01.2021) 1 Min

Mehr Polizei - kein Verleih mehr von Skiern und Schlitten

Die Polizeipräsenz in der Region soll zudem massiv erhöht werden. Dazu sollen Angehörige der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden. Sie sollen auch die Mitarbeiter der Ordnungsdienste unterstützen, um die Einhaltung von Abständen und Maskenpflicht durchzusetzen. Außerdem will der Landkreis den Ski- und Schlittenverleih am Wochenende verbieten und in Torfhaus den Außerhaus-Verkauf untersagen, sollte es dort zu langen Warteschlangen kommen.

Corona-Verstöße und Verkehrsprobleme

In den vergangenen Tagen gab es auf Parkplätzen und am Rande von Rodelhängen zahlreiche Verstöße gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln. Polizei und Tourismusverband appellierten wiederholt, gar nicht erst in den Harz zu kommen. Aufgrund des starken Schneefalls und des großen Andrangs war es etwa am Sonntag zu einem Verkehrschaos gekommen. Die Polizei sperrte die Landesstraße 504 zwischen Altenau und Torfhaus, die B4 war wegen Schnee und Eisglätte zeitweise ebenfalls dicht.

