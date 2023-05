Stand: 03.05.2023 08:52 Uhr Lkw kippt auf B6 bei Goslar um - Fahrer leicht verletzt

Auf der Bundesstraße 6 ist bei Goslar am Dienstagvormittag ein Lkw umgekippt. Laut Polizei war der Fahrer nahe der Anschlussstelle Goslar-Jerstedt mit dem Sattelschlepper zu weit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten. Beim Gegenlenken kippte der Lkw um. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weil der Lkw beide Fahrbahnen versperrte, war die B6 bis zum Nachmittag in beide Richtungen gesperrt

