Stand: 07.12.2021 10:14 Uhr Landesforsten vergrößern Waldflächen bei Schoningen

Wenn Wälder Straßen oder Steinbrüchen weichen, muss das an anderer Stelle ausgeglichen werden. Die Landesforsten wandeln deshalb in Südniedersachsen landwirtschaftliche Flächen wieder in Wald um. In Schoningen im Landkreis Northeim pflanzen Fachleute mit speziellem Gerät derzeit Mischwald auf 126.000 Quadratmetern Ackerfläche, wie die Landesforsten mitteilten. Damit die jungen Bäume nicht von Mäusen angefressen werden, haben die Förster vorab Waldstaudenroggen gepflanzt. Der Roggen soll Mäuse davon ablenken, die Rinde der jungen Bäume anzunagen. Insgesamt sollen im Landkreis Northeim in drei Jahren zehn Hektar neue Wälder gepflanzt werden, hieß es.

Weitere Informationen Wälder in Niedersachsen auch 2021 in schlechtem Zustand Das geht aus dem aktuellen Waldzustandsbericht hervor. Seit 2018 sind etwa 40.000 Hektar Freifläche entstanden. (02.12.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.12.2021 | 07:30 Uhr