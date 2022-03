Land fördert Braunschweigs ÖPNV mit elf Millionen Euro Stand: 02.03.2022 11:06 Uhr Das Land Niedersachsen will den Öffentlichen Personennahverkehr in Braunschweig 2022 mit rund elf Millionen Euro für Stadtbahn und Busverkehr unterstützen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Die Mittel fließen demnach unter anderem in große Bauprojekte der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG). Dazu gehören die Sanierung des Busbetriebshofs Lindenberg, der Neubau der Stadtbahnbrücke über die Autobahn 39 im Kreuz Braunschweig-Süd sowie die Gleisanlagen der Stadtbahn zwischen Weststadt und Broitzem. Außerdem soll das Projekt "Echtzeit" mit dem Aufbau der dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger in diesem Jahr noch fertiggestellt werden.

Videos 2 Min Corona kompakt: Eingeschränkter Nahverkehr in Braunschweig Jeder zehnte Fahrer ist derzeit krank oder in Quarantäne. Der Schüler- und Berufsverkehr sei aber sichergestellt. (02.02.2022) 2 Min

Umstieg auf Elektrobusse geplant

Die Stadt will darüber hinaus mit den Geldern weitere Bushaltestellen barrierefrei ausbauen. "Die Fördermittel geben uns den nötigen Gestaltungsspielraum, um ein modernes ÖPNV-Angebot in Braunschweig sicherzustellen und den Nahverkehr aktiv im Sinne der klimafreundlichen Mobilität der Zukunft zu gestalten", sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD). Mittelfristig plant die Stadt den Angaben zufolge, auf Elektrobusse umzusteigen. Dafür will sie weitere Förderungen beim Bund und beim Land beantragen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.03.2022 | 13:30 Uhr