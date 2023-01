Kokosfett auf A7: Tempolimit ist komplett aufgehoben Stand: 30.01.2023 15:26 Uhr Auf der A7 ist nun auch zwischen Göttingen-Lutterberg und Northeim Nord-Göttingen das Tempolimit aufgehoben worden. Nachdem die Fahrbahn durch Kokosfett verunreinigt worden war, gab es wochenlang Einschränkungen.

Am Montagmorgen war nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes die Griffigkeit des Asphalts auf dem letzten Abschnitt überprüft worden, auf dem noch Tempo 80 galt. Die Einschätzung der Experten: Die Fahrbahn ist sicher. Zum Verursacher der Verunreinigung gibt es weiterhin keine Spur. Die Polizei geht momentan davon aus, dass ein Lastwagen eine komplette Ladung Pflanzenfett verloren hat.

AUDIO: Gesperrte A7: Wirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe (11.01.2023) (2 Min) Gesperrte A7: Wirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe (11.01.2023) (2 Min)

A7 in Niedersachsen: Sperrung und Tempolimit seit 8. Januar

Am späten Abend des 8. Januar hatte sich das Kokosfett auf der Fahrbahn verteilt. Die A7 wurde daraufhin ab Northeim-Nord in Richtung Süden auf einer Länge von 60 Kilometern gesperrt. Die Fahrbahn musste tagelang aufwendig gereinigt werden. Durch die Sperrung sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Die Schäden für die Volkswirtschaft seien immens, der Verursacher müsse mindestens für den Schaden aufkommen, der durch die Maßnahmen entstanden ist.

