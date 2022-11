Stand: 28.11.2022 20:10 Uhr Klimaaktivisten kleben sich in Braunschweig fest

Eine Gruppe von Klimaaktivisten der "Letzten Generation" hat am Montag eine zentrale Straße in der Braunschweiger Innenstadt blockiert. Nach Angaben der Polizei waren elf Demonstranten an dem Protest am Bohlweg in der Nähe des Schlossplatzes beteiligt. Vier davon klebten sich mit den Händen am Boden fest. Insgesamt sei die Aktion friedlich verlaufen, so die Polizei.

VIDEO: Braunschweig: "Letzte Generation" blockiert zwei Straßen (1 Min)

