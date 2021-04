Stand: 27.04.2021 08:37 Uhr Keine Ausgangssperre mehr im Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn wird die Ausgangssperre wieder aufgehoben. Ab Mittwoch um 0 Uhr können sich die Menschen auch nachts wieder frei im Landkreis bewegen. Grund ist die gesunkene Inzidenz, die an fünf Tagen in Folge unter den Wert von 100 lag. Landrat Andreas Ebel (CDU) bedankte sich bei den Menschen für ihre Disziplin in den vergangenen Tagen.

