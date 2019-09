Stand: 22.09.2019 14:17 Uhr

Isenbüttel: Tödlicher Unfall an Bahnübergang

Wieder ein tödlicher Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang: Bei Isenbüttel im Landkreis Gifhorn hat ein Zug am Sonntag ein Auto gerammt und über mehrere Hundert Meter mitgeschleift. Die Fahrerin des Pkw starb nach Auskunft der Feuerwehr noch an der Unfallstelle, ein Kind wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Zum genauen Unfallhergang machte die Polizei noch keine Angaben. Offenbar hatte die Fahrerin versucht, mit ihrem Pkw die Gleise zu überqueren. Der Übergang ist lediglich mit einem Andreaskreuz gekennzeichnet.

"Erixx"-Zug und Pkw stoßen zusammen







Fahrgäste im Zug bleiben unverletzt

Die Unfallstelle wurde nach Angaben der Polizei weiträumig abgesperrt. Das demolierte Auto befand sich auch Stunden nach dem Zusammenstoß am Triebwagen des Regionalzuges. Von den Fahrgästen soll niemand verletzt worden sein.

