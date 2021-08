"Harzer Rotes Höhenvieh" weidet wieder auf dem Brocken

"Harzer Rotes Höhenvieh" bevölkert seit Montag wieder die Brocken-Kuppe. Die Rinder werden dort nach Angaben des Nationalpark Harz auf ausgewählten Flächen zum Biotop-Schutz eingesetzt. Ziel sei es, den Bestand seltener Pflanzenarten wie der Brocken-Anemone oder Besenheide zu erhöhen. In den vergangenen zwei Jahren hatte sich schon gezeigt, dass die Rinder nicht nur das Gras fressen, sondern auch die Grasnarbe durchtreten. So entstünden relativ schnell grasfreie Standorte, die mit Brocken-Anemonen und Besenheide bepflanzt werden könnten, so der Nationalpark Harz.

