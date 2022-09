Stand: 29.09.2022 20:33 Uhr Goslar feiert rundes Stadtjubiläum mit Altkanzlerin Merkel

Die Stadt Goslar hat am Donnerstag ihr 1.100-jähriges Bestehen gefeiert und dabei prominenten Besuch bekommen: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war in Goslar, um dort in der Aula der Kaiserpfalz eine Festrede zu halten. Es sei mehr als gerechtfertigt, dass Goslar Teil des Unesco-Weltkulturerbes sei, sagte sie. Die Goslarer Altstadt und das Erzbergwerk Rammelsberg zählen seit 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Am Abend wurde die Kaiserpfalz zum letzten Mal in diesem Jahr mit einer Licht- und Videoshow angestrahlt. Bereits das gesamte Jahr über gab es zum Stadtjubiläum zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt.

VIDEO: Festakt mit Merkel: Goslar feiert 1.100-jähriges Bestehen (4 Min)

