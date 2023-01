Göttingen will nachts Tempo 30 auf Hauptstraßen einführen Stand: 24.01.2023 08:06 Uhr Um Lärm zu reduzieren, will die Stadt Göttingen nachts auf sechs Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 einführen. Heute diskutiert der Umweltausschuss über den Vorschlag.

Eine Studie hat nach Angaben der Stadt ergeben, dass Lärm in der Nacht am schnellsten und wirksamsten mit Tempo 30 reduziert werden kann. Damit der Verkehr fließt, will die Stadtverwaltung zudem die Ampelphasen anpassen. Das geht aus der Tagesordnung des Umweltausschusses hervor. Sinnvoll sei auch Flüsterasphalt, das sei aber nicht so schnell umsetzbar. Die FDP kritisierte die Pläne. Statt die Autofahrer durch "sinnlose Temporeduzierungen zu gängeln", sollten lieber nachts die Ampeln abgeschaltet und der Einbau von Lärmschutzfenstern gefördert werden.

VIDEO: VW-Chef Blume gegen Tempolimit und autofreie Sonntage (28.11.2022) (2 Min)

Weitere Informationen Tempo 30 in Städten: Bürgermeister fordern Gesetzesänderung Rathauschefs wie Hannovers OB Belit Onay haben sich im Bündnis "Lebenswerte Städte" per Brief an den Bund gewandt. (28.10.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.01.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel FDP Straßenverkehr