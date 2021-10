Stand: 12.10.2021 17:12 Uhr Göttingen: Suche nach Blindgängern geht weiter

Experten schätzen, dass in Göttingen noch 80 Blindgänger im Boden liegen könnten. Ab Montag untersucht eine Fachfirma die ersten drei Verdachtspunkte in der Weststadt. Die Experten beginnen auf einer Freifläche westlich der Leine; die Anwohner sind bereits informiert. Für die ersten drei Bomben-Sondierungen muss niemand die Wohnung verlassen, sagte ein Stadtsprecher. Allerdings werden die Außenbereiche teilweise gesperrt und es kann zu Lärm kommen. Zwei weitere Verdachtspunkte sind unter einem Kulturzentrum. Sie sollen möglichst bald geprüft werden. Zuletzt war in der vergangenen Woche eine 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten am Weender Tor entdeckt wurden. Sie konnte nach der Evakuierung von rund 20.000 Menschen entschärft werden.

Weitere Informationen Göttingen dankt Einsatzkräften nach Blindgänger-Entschärfung Vom Fund der Bombe bis zur Entwarnung dauerte es 14 Stunden. Immer wieder hatten sich Menschen im Sperrbezirk aufgehalten. (07.10.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.10.2021 | 06:30 Uhr