Stand: 29.10.2021 11:35 Uhr Göttingen: Schon sechsmal Entwarnung bei Blindgänger-Suche

An mehr als 80 Stellen vermutet der Kampfmittelbeseitigungsdienst Blindgänger in der Göttinger Weststadt. Weitere drei Verdachtspunkte konnten in dieser Woche geklärt werden. Damit kann jetzt schon insgesamt sechsmal Entwarnung gegeben werden. Wie die Stadt mitteilt, soll nun in der kommenden Woche in der Godehardstraße sondiert werden. Weil ein Verdachtspunkt unter dem Gebäude des Göttinger Symphonieorchesters liegt, musste das Orchester umziehen.

Weitere Informationen Göttingen: Suche nach Blindgängern geht weiter Am Montag sollen drei Verdachtspunkte in der Weststadt untersucht werden. Dafür werden die Bereiche teilweise gesperrt. (12.10.2021) mehr

