Göttingen: Raser zahlen Millionen an Landkreis

Zu schnelle Autofahrer haben dem Landkreis Göttingen im vergangenen Jahr einen Millionenbetrag in die Kasse gespült: Raser und Autofahrer, die trotz roter Ampel über eine Straße gefahren waren, zahlten fast 7,6 Millionen Euro an die Kreiskasse, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Allein an der stationären Anlage am Laubacher Berg an der A7 wurden 57.700 Autofahrer geblitzt. Der schnellste Fahrer war auf der Strecke mit einer Geschwindigkeit von 197 Kilometer pro Stunde (km/h) unterwegs - erlaubt sind dort maximal 100 km/h. Allein an der Stelle habe der Landkreis mehr als 3 Millionen Euro kassiert und mehr als 2.000 Fahrverbote ausgesprochen, heißt es.

