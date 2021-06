Göttingen: Ermittlungen noch tödlichem Kran-Unfall Stand: 14.06.2021 11:22 Uhr Nach einem Kran-Unfall in Göttingen bei dem ein Mann starb, hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Kranführer aufgenommen. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Der 42-Jährige habe möglicherweise ein zu hohes Gewicht bewegt, sodass der Kran umkippte, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Buick, am Montag dem NDR in Niedersachsen. Vertreter der Gewerbeaufsicht, von Staatsanwaltschaft und Polizei sind heute in Göttingen-Esebeck vor Ort, um sich die Unglücksstelle anzuschauen. Am Sonnabend war dort ein Baukran auf einen Rohbau gestürzt, in dem zwei Männer arbeiteten. Einer von ihnen kam dabei ums Leben. Sein 40-jähriger Kollege wurde schwer verletzt.

Identität des Opfers noch unklar

Die Identität des Getöteten konnte bislang nicht geklärt werden. Eine Polizeisprecherin sagte dem NDR in Niedersachsen, dass der Mann keine Papiere bei sich getragen habe. Außerdem gebe es Sprachbarrieren mit dem Subunternehmer, der ihn beschäftigt hatte. Der umgestürzte Kran hatte am Sonnabendnachmittag die Decke des Rohbaus zerschlagen, die beiden Männer fielen anschließend in die Tiefe und wurden unter Betonteilen begraben.

Schwerverletzter noch nicht vernehmungsfähig

Den Kollegen des Opfers konnten die alarmierten Einsatzkräfte mit schwerem Gerät befreien. Der 40-Jährige wurde laut der Polizeisprecherin in die Göttinger Uniklinik eingeliefert und notoperiert. Er konnte bislang noch nicht vernommen werden.

