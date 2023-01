Stand: 19.01.2023 09:48 Uhr Gifhorn: Raser auf der B4 mit Tempo 180 gestoppt

Am Mittwoch kontrollierten Beamte der Polizei Gifhorn den Verkehr auf der Bundesstraße 188 und der Bundesstraße 4. Gegen Abend ist eine Zivilstreife dann auf der B4 in Höhe Gifhorn von einem Sportwagen mit erhöhter Geschwindigkeit überholt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und erreichten dabei selbst eine Geschwindigkeit von bis zu 180 Stundenkilometern. Erlaubt ist in dem Bereich Tempo 100. Trotzdem ist der Abstand nach Angaben der Polizei immer größer geworden. Der 33-jährige Fahrer reagierte erst, als die Beamten das Blaulicht einschalteten. Der Berufskraftfahrer muss mit einer Geldstrafe von 700 Euro, 2 Punkten in Flensburg sowie 3 Monaten Fahrverbot rechnen. Bei der Kontrolle im Feierabendverkehr wurden außerdem zwei weitere Raser erwischt: ein 41-Jähriger und ein 52-Jähriger - sie waren jeweils Tempo 140 unterwegs.

