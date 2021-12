Stand: 17.12.2021 19:44 Uhr Gerblingerode benennt Bischof-Janssen-Straße um

Einige Kommunen in Niedersachsen wollen ihre Bischof-Janssen-Straße umbenennen. Der frühere Bischof Heinrich Maria Janssen aus dem Bistum Hildesheim soll Kinder sexuell missbraucht haben, ein Gutachten belastet ihn schwer. Am Donnerstag hat der Rat der Stadt Duderstadt die nach dem Bischof benannte Straße in Gerblingerode im Eichsfeld (Landkreis Göttingen) umbenannt. Die Straße soll künftig "Zum Ferienparadies" heißen.

