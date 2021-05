Gender-Vorgaben: VW-Mitarbeiter klagt gegen Audi Stand: 19.05.2021 10:42 Uhr Ein Mitarbeiter des Volkswagen-Konzerns klagt gegen die Gender-Vorgaben der VW-Tochter Audi. Er fühlt sich "unter umgekehrten Vorzeichen" diskriminiert, heißt es in der Klageschrift.

Der Kläger arbeitet nicht direkt bei dem Ingolstädter Autobauer, wie der "Donau-Kurier" berichtet. Er sitze allerdings mit Audi-Beschäftigten in VW-Gremien - und sei angehalten, sich in diesen Sitzungen an den neuen "Leitfaden für gendersensible Sprache" von Audi zu halten. Das lehnt der Mann ab. Eine von ihm geforderte Unterlassungserklärung indes hat der Autobauer zurückgewiesen. Nun beschreitet der VW-Mitarbeiter den Klageweg vor dem Landgericht Ingolstadt.

"Klage absolutes Neuland"

"Mit der Klage betreten wir absolutes Neuland", sagte einer der beiden Rechtsanwälte des Klägers am Mittwoch in der "Augsburger Allgemeinen". Das Weglassen spezifischer männlicher Endungen sei kein Vorteil sondern gestalte sich "als fortgesetzte Diskriminierung", so die Anwälte. Die Juristen wollen damit ein Grundsatzurteil erstreiten, um "diesem opportunistisch-heuchlerischem Gender-Wahn einen Riegel vorzuschieben".

Videos 19 Min Gendern - machen oder lassen? Geschlechtergerechte Sprache: überfällig oder der "Untergang der freien Sprache"? Und vor welche Herausforderungen stellt uns das in der Praxis? (20.01.2021) 19 Min

Audi sieht Gendern als "Frage des Respekts"

Audi hatte die Anforderungen an gendergerechte Sprache im März bekannt gegeben. Die Regelung schreibt den sogenannten Gender-Gap vor, der den Wortstamm mit einem Unterstrich mit der weiblichen Endung "in" verbindet. Der Gender Gap "schafft Raum für alle nicht-binären Geschlechtsidentitäten", heißt es in der Begründung des Unternehmens. Gendersensibel zu kommunizieren sei eine "Frage des Respekts und Ausdruck einer Haltung gegen Diskriminierung und für Vielfalt", hatte Audi-Personalchefin Sabine Maaßen erklärt.

Weitere Informationen Diversity Day: So vielfältig ist Niedersachsen NDR 1 Niedersachsen feierte am Dienstag, 18. Mai, den Diversity Day. Im Programm erzählten wir Geschichten über Vielfalt und stellten Projekte zum Thema vor. (18.05.2021) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.05.2021 | 13:30 Uhr