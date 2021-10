Stand: 27.10.2021 07:18 Uhr Fußgängerin stürzt vor fahrendes Auto - 87-Jährige stirbt

In Katlenburg-Lindau (Landkreis Northeim) ist eine 87-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben war die Seniorin am Dienstagnachmittag am rechten Fahrbahnrand unterwegs als sie ohne Fremdeinwirkung unmittelbar vor dem Fahrzeug auf die Fahrbahn stürzte. Der 66-jährige Fahrer eines Autos konnte nicht mehr rechtzeitig Ausweichen und erfasste die Frau. Die 87-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

