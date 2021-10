Stand: 22.10.2021 14:15 Uhr Freiwillige pflanzen 5.000 Bäume im Harz

40 Freiwillige aus ganz Deutschland wollen in den nächsten Wochen im Nationalpark Harz 5.000 Buchen pflanzen und damit abgestorbene Fichten ersetzen. Ihr Einsatz solle die Ehrenamtlichen auch für die Auswirkungen des Klimawandels und für eine nachhaltige Lebensweise im Alltag sensibilisieren, sagte ein Sprecher des Nationalparks. Die Pflanzaktion findet vom 25. Oktober bis zum 6. November statt, die Freiwilligen arbeiten jeweils eine Woche. Sie kommen im Rahmen des Bergwaldprojekts in den Harz. Der Verein organisiert deutschlandweit Freiwilligen-Einsätze mit jährlich rund 3.000 Teilnehmenden an mehr als 70 Einsatzorten in Deutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.10.2021 | 15:00 Uhr