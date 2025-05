Stand: 12.05.2025 11:59 Uhr Rund 1.500 Pflanzenarten: Brockengarten ist wieder geöffnet

Der Garten auf dem höchsten Gipfel des Harzes hat zum ersten Mal in diesem Jahr wieder für Besucher geöffnet. Bis Mitte Oktober seien täglich zwei Rundgänge geplant, heißt es am Montag von der Nationalparkverwaltung. An Wochenenden und Feiertagen werden zusätzliche Führungen angeboten. Zu den botanischen Besonderheiten im Brockengarten zählen den Angaben zufolge unter anderem das Brocken-Habichtskraut, das weltweit einzigartig sei, sowie die Brocken-Anemone, die in Deutschland nur auf dem Brocken wachse. Laut Nationalparkverwaltung beherbergt der Garten rund 1.500 Pflanzenarten aus Hochgebirgsregionen auf der ganzen Welt. Der Schaugarten wurde 1890 von Göttinger Botanikern gegründet, im Zweiten Weltkrieg zerstört und später wieder aufgebaut. Nach der Wende wurde die Anlage mit den Universitäten Göttingen und Halle neu gestaltet.

