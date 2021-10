Stand: 28.10.2021 12:12 Uhr Frau verunglückt bei Verfolgungsfahert auf der A2

Ein Autofahrerin ist in der Nacht auf der Autobahn 2 bei Rennau (Landkreis Helmstedt) in hohem Tempo vor einer Verkehrskontrolle von Zivilfahndern geflüchtet. Anschließend kam die 22-Jährige in einer Ausfahrt mit dem Wagen von der Autobahn ab. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei stellte sich heraus, dass die Frau das hochwertige Auto zuvor in Wolfsburg gestohlen hatte.

