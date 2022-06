Stand: 21.06.2022 12:46 Uhr Erdfall in Seesen: Loch wird später als geplant aufgefüllt

Das Auffüllen des riesigen Lochs in Folge eines Erdfalls in Seesen (Landkreis Goslar) verzögert sich. Wie das staatliche Bau-Management Südniedersachsen mitteilte, werden die Arbeiten erst Anfang kommender Woche beginnen. Ursprünglich waren sie für diese Woche geplant. Grund sei, dass die angefragten Firmen ihre Angebote erst an diesem Mittwoch abgeben. Vor anderthalb Wochen war in einer Parkanlage in Seesen die Erde abgesackt. Es entstand ein 15 mal 50 Meter großes und 20 Meter tiefes Loch. Es soll nun mit rund 8.000 Kubikmetern Kies und Erde aufgefüllt werden. In Seesen handelt es sich um den größten Erdfall seit 20 Jahren.

