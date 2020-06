Stand: 08.06.2020 08:21 Uhr - Hallo Niedersachsen

Corona: Überschreitet Göttingen heute die Grenze?

In Göttingen bleiben nach einem großen Corona-Ausbruch die allgemeinbildenden Schulen eine weitere Woche geschlossen, wie die Leiterin des Krisenstabs, Petra Broistedt, sagte. Untersagt ist nach Angaben der Stadt der Präsenzunterricht an sämtlichen Schulen in Trägerschaft der Stadt Göttingen, an freien Schulen im Stadtgebiet sowie an der IGS Bovenden bis einschließlich Freitag. Um Eltern mit Betreuungsproblemen entgegenzukommen, werde in Schulen eine Notbetreuung angeboten, die aber auf das absolute Minimum beschränkt werden solle. Auch zwei Kindergärten in der Stadt bleiben geschlossen. Am Sonntag hatte die Stadt 21 neue Infektionen verzeichnet. Die Stadt rechnet damit, dass schon bald die Grenze von 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten wird. Dann könnte das öffentliche Leben in der Stadt weiter eingeschränkt werden.

Göttingen: Corona-Massentest beendet Hallo Niedersachsen - 07.06.2020 19:30 Uhr Wegen eines Corona-Ausbruchs in einem Hochhaus steht Göttingen seit gut einer Woche im Fokus der Berichterstattung. Bürgermeister Rolf-Georg Köhler erklärt das Vorgehen der Stadt.







Appell: Kontakte auf absolut notwendiges Maß reduzieren

Der Grenzwert könnte bereits heute erreicht werden, sagte Broistedt, und die Corona-Regeln verschärft werden. Sie appellierte an die Bevölkerung, sich unbedingt an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten, damit das Virus sich in der Stadt nicht weiter verbreite. "Es ist unumgänglich, dass wir gemeinsam überlegen, unsere Kontakte auf das absolut notwendig zwingende Maß zu reduzieren." Jeder müsse jetzt überlegen, ob er in die Stadt, zum Einkaufen oder noch einmal essen gehen müsse.

Betroffene Familien wehren sich gegen Beschuldigung

Private Familienfeiern zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan in einem Hochhaus am Rande der Innenstadt sollen nach Angaben der Stadt der Auslöser für das aktuelle Infektionsgeschehen gewesen sein. Das hätten Befragungen zu persönlichen Kontakten von Corona-Erkrankten ergeben, betont die Stadt immer wieder. Einige der betroffenen Familien bestreiten, dass es die privaten Feiern gegeben hat. In einer Gegendarstellung im Internet, die sich an die Stadt Göttingen und die Presse richtet, heißt es: "Eine Zusammenkunft mehrerer Personen fand nur anlässlich des Gebets in der Moschee statt. Hier wurden sämtliche Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Eine Feierlichkeit, wie von Ihnen propagiert, fand nicht statt. Der wahrscheinliche Patient 'Null' ist nicht Bestandteil unserer Familie, sondern ist ein Einwohner des Wohnkomplexes."

Quarantäneverweigerer als Auslöser nicht erwiesen

Mit Patient "Null" ist ein mit Corona infizierter Hochhausbewohner gemeint, der gegen seine Quarantäneauflagen verstoßen hatte und von der Polizei in Zwangsquarantäne gesteckt werden musste. Sozialdezernentin Broistedt bestätigt, dass es sich bei diesem Mann nicht um ein Mitglied der muslimischen Familien in dem Hochhaus handelt. Sie hält es aber nicht für erwiesen, dass er der Auslöser für die massenweise Infektion war. Das sei eine Mutmaßung, die sie nach wie vor weder bestätigen noch dementieren könne. "Fakt ist, dass es auch schon im Vorfeld einen Menschen in diesem Gebäudekomplex gegeben hat, der Covid positiv war, und möglicherweise hat es dort Kontakte gegeben."

Über Konsequenzen wird später entschieden

Ob Verstöße strafrechtliche Konsequenzen haben, ist noch offen. Die Stadt sei vorerst damit beschäftigt, die Infektionsketten nachzuvollziehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Wenn sie etwas mehr Luft haben, werden sie entscheiden, gegen wen Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet und gegen wen Strafanzeigen erstattet werden sollen."

