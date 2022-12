Stand: 07.12.2022 11:41 Uhr Clausthal-Zellerfeld: Wird ein ALDI im Schutzgebiet gebaut?

Am Mittwochabend trifft sich der Rat der Stadt Clausthal-Zellerfeld, um über einen möglichen Neubau des Discounters ALDI in einem Schutzgebiet bei Clausthal zu entscheiden. Laut eines Gutachtens wachsen auf den Bergwiesen seltene Pflanzen und das Gebiet ist Teil der Verordnung des Landschaftsschutzgebietes Harz. Im Rat geht es darum, ob der Bebauungsplan für die Fläche geändert und der Landkreis Goslar damit beauftragt wird. Der ist als Untere Naturschutzbehörde dafür zuständig. Der Goslarer Kreistag wäre dann die letzte Instanz, die entscheiden müsste, ob die Bergwiesen aus dem Landschaftsschutzgebiet gestrichen werden. Naturschützerinnen und Naturschützer haben eine Petition gestartet, die bereits mehr als 740 Menschen unterschrieben haben. Sie wollen die Bergwiesen erhalten und wehren sich dagegen, dass eine Fläche, so groß wie ein Fußballfeld, versiegelt wird.

