Braunschweig gegen Hannover: Polizei bereitet sich auf Derby vor Stand: 16.03.2023 13:46 Uhr Am Sonntag steigt in Braunschweig das Niedersachsen-Derby. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Die Deutsche Bahn setzt einen Sonderzug für die 96-Fans ein.

In allen Regionalzügen von und nach Braunschweig sind Glasflaschen und Getränkedosen verboten. Ebenso sind Pyrotechnik und Waffen in Zügen und auf den Bahnhöfen verboten, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Behörde erwartet bis zu 1.500 Gästefans, die mit der Bahn anreisen. Fußball-Fans und Anwohner müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen, vor allem im Bereich der Hamburger Straße rund um das Eintracht-Stadion sowie Am Schwarzen Berge, auf der Gifhorner Straße und am Hauptbahnhof.

Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

So ist zwischen 10.30 und 16.30 Uhr die Hamburger Straße zwischen Am Schwarzen Berge und Siegfriedstraße in beiden Richtungen gesperrt. Weil dort auch Halteverbote eingerichtet werden, sollten Fahrzeughalter ihre Autos bis dahin von dort entfernen. Wer im Bereich Schwarzer Berg wohnt, solle zum Nachweis einer möglichen Durchfahrtsberechtigung Ausweisdokumente bereithalten, so die Polizei. Auch die Ackerstraße wird von etwa 10.30 bis 13.30 Uhr und noch einmal von etwa 15.15 bis 17 Uhr gesperrt. Zudem kann es im Bereich der Innenstadt bis zur Hamburger Straße zeitweise zu Sperrungen kommen. Die Polizei rät all jenen, die nicht zum Fußballspiel wollen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

