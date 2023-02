Stand: 01.02.2023 08:45 Uhr Braunschweig: Schüsse auf Tauben an den Schloss-Arkaden

Mitglieder der Vereine "Stadttiere Braunschweig" und "Stark für Tiere" haben an den Schloss-Arkaden in Braunschweig innerhalb weniger Tage mehrere Tauben gefunden, auf die offenbar geschossen wurde. Sie brachten die noch lebenden Tiere zum Tierarzt. Nach Angaben der Vereinsmitglieder hatten alle Tauben Schussverletzungen und teilweise auch Geschosse im Körper stecken. "Mal abgesehen vom Straftatbestand der vorsätzlichen Tierquälerei, nimmt der Täter hier eine bewusste Gefährdung unbeteiligter Dritter in Kauf“, sagte Beate Gries, Vorsitzende des Vereins "Stadttiere Braunschweig". Schließlich sei die Gegend rund um das Einkaufscenter Schloss- Arkaden auch stark von Passanten frequentiert. Die Tierschutzvereine haben nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Zeugenhinweise ausgesetzt. Der Rat der Stadt Braunschweig hatte im letzten Jahr ein Gesamtkonzept für Stadttauben beschlossen, in dem auch Taubenschläge in der Umgebung der Schlossarkaden geplant sind. Bis zur Realisierung tauschen Ehrenamtliche weiter an den wilden Brutplätzen Eier gegen Attrappen aus.

