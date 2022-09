Stand: 02.09.2022 12:05 Uhr Braunschweig: Drei maskierte Räuber überfallen Ehepaar

In Braunschweig ist ein Ehepaar Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Am Donnerstagvormittag klingelte es der Polizei zufolge an der Tür des 64-jährigen Mannes und seiner 61 Jahre alten Frau in der Weststadt. Als sie öffneten, wurden sie von drei maskierten Männern mit einer Schusswaffe bedroht. Die Täter forderten das Ehepaar auf, ihnen Bargeld in sechsstelliger Höhe zu geben. Das Ehepaar erwiderte jedoch, nicht so viel Geld zu besitzen. Daraufhin fesselten die Räuber den Mann und die Frau und durchsuchten die Wohnung. Mit einer hohen dreistelligen Summe Bargeld flüchteten sie schließlich. Dem Ehemann gelang es später, sich von seinen Fesseln zu befreien und die Polizei zu rufen. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und nahmen Ermittlungen auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.09.2022 | 13:30 Uhr