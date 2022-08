Bombenräumung in Göttingen: Bußgeld für Evakuierungsunwillige Stand: 10.08.2022 09:24 Uhr Ende Juli wurden in Göttingen mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. 10.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Einige weigerten sich. Sie sollen nun bis zu 3.000 Euro zahlen.

Nach Angaben der Stadt geht es bisher um fünf Menschen, die die Evakuierungspflicht missachtet hätten. Sie hätten zum Verlassen des Areals gezwungen werden müssen beziehungsweise hätten daran gehindert werden müssen, dorthin zurückzukehren. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Stadt Göttingen verhängt Bußgelder von 1.000 bis 3.000 Euro

In einem Fall liege das Bußgeld bei 1.000 Euro, in drei Fällen bei 2.000 Euro und in einem weiteren Fall bei 3.000 Euro, teilte die Stadt mit. Zwei Betroffene waren bis zum Ende des Einsatzes der Kampfmittelbeseitiger sogar von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Göttingens erste Stadträtin Christina Schmetz sagte, das Verhalten dieser Menschen zöge die Arbeiten unnötig in die Länge. Man verstehe keinen Spaß, wenn Einzelne meinten, sich und andere einem erhöhten Risiko aussetzen zu müssen.

