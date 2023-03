Bombenentschärfung in Göttingen: Nur noch zwei Verdachtspunkte Stand: 25.03.2023 12:02 Uhr Wegen einer möglichen Bombenräumung haben rund 9.000 Menschen in Göttingen heute früh ihre Häuser verlassen müssen. Drei Blindgänger wurden vermutet - in einem Fall geben die Experten nun Entwarnung.

Der sogenannte Teildetonierer stelle keine Gefahr mehr dar, teilten Stadt und Polizei am Mittag mit. Bei der Untersuchung des ersten von drei Verdachtspunkten durch Kampfmittelexperten habe sich herausgestellt, das es sich um Reste einer bereits im Zweiten Weltkrieg explodierten Bombe handelt. Diese enthalte kein aktives Zündsystem mehr. An den übrigen beiden Verdachtspunkten würden die Arbeiten fortgesetzt, hieß es.

Blindgänger: Rund 100 Container sollen Arena schützen

Die vermuteten Bomben werden in Handarbeit von Sprengmeistern vorsichtig freigelegt. Anschließend untersuchen sie die Sprengköpfe und prüfen, ob die Blindgänger gesplittert sind. Erst danach kann entschieden werden, ob die Bomben entschärft oder gesprengt werden. Wenn gesprengt werden muss, sollen rund 100 eigens aufgestellte Container die dicht angrenzende Basketball-Arena schützen. In den Containern sind mit Wasser gefüllte Säcke. Für den Fall, dass diese bei einer Sprengung auslaufen, ist die Arena zusätzlich mit etwa 2.000 Sandsäcken gegen eindringendes Wasser geschützt.

Kontrollen mit Drohnen und Polizeihubschrauber

Die Kampfmittelexperten können die Fundstellen seit etwa 10 Uhr untersuchen. Seitdem gilt das Gebiet als geräumt. Anwohner hatten das Sperrgebiet in der Göttinger Weststadt bis 6 Uhr verlassen müssen. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Stadtordnungsdienst kontrollierten anschließend das Areal. Unterstützt wurden sie aus der Luft: Am Morgen überflogen zwei Drohnen das Sperrgebiet. Anschließend kontrollierte ein mit Wärmebildkamera ausgestatteter Polizeihubschrauber das Evakuierungsgebiet, wie die Stadt mitteilte. Sie informiert per Liveblog über den Einsatz.

Einsatzleiter: Evakuierung "weitgehend reibungslos verlaufen"

Einsatzleiter Christian Schmetz zeigte sich in einem ersten Zwischenfazit am Mittag zufrieden. Die Evakuierung sei bislang "weitgehend reibungslos verlaufen". Schmetz dankte den Bewohnerinnen und Bewohner im Evakuierungsgebiet. Dies erleichtere den Kampfmittelexperten und allen weiteren Einsatzkräften die Arbeit. Im Vorfeld hatte die Stadt Göttingen in einer Allgemeinverfügung hohe Geldstrafen für Menschen angekündigt, die sich unberechtigt im Sperrgebiet aufhalten. Ihnen drohen demnach bis zu 5.000 Euro Strafe. Nach der Freigabe des Areals durch die Polizei wies die Stadt daraufhin, dass Menschen das Sperrgebiet weiter nicht betreten dürfen. Nur so könnten die Kampfmittelexperten in Ruhe arbeiten. Bei früheren Entschärfungen in Göttingen waren wiederholt Menschen im gesperrten Bereich aufgetaucht. Daraufhin mussten die Sprengmeister mehrfach ihr Arbeit unterbrechen.

Zugverkehr am Göttinger Hauptbahnhof eingestellt

In der Sperrzone mit einem Kilometer Radius liegt auch der Göttinger Hauptbahnhof, der deshalb seit 6 Uhr nicht mehr angefahren wird. Zudem kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Hannover beziehungsweise Braunschweig zu Einschränkungen. Reisende sollten sich auf den Seiten der Deutschen Bahn informieren, ob und wie ihr Zug verkehrt.

Der Schienenersatzverkehr für alle Regional- und Fernzüge hält während der Evakuierung am Albaniplatz.

Die Regionalzüge beginnen/enden in Northeim sowie in Eichenberg, ab dort Schienenersatzverkehr.

Schienenersatzverkehr für RE1 bis/ab Leinefelde. Dort Anschluss an Ersatzbusse von und nach Erfurt.

Evakuierung: Shuttle-Verkehr zur Notunterkunft

Auch Regionalbahnen und der örtliche Busverkehr sind betroffen. Stadtbusse werden den Angaben zufolge heute großflächig umgeleitet, Regionalbusse von und nach Göttingen fahren mit Einschränkungen. Fahrgäste sollten sich vor ihrer Fahrt informieren. Die Göttinger Verkehrsbetriebe hatten heute Morgen einen Shuttle-Verkehr zur Notunterkunft in der Böttingerstraße angeboten. Im dortigen Felix-Klein-Gymnasium gebe es auch jetzt noch freie Plätze, teilte die Stadt gegen 8 Uhr mit. Ein Team des Deutschen Roten Kreuzes half nach Angaben der Stadt bei der Beförderung von Menschen, die das Gebiet nicht selbstständig verlassen konnten.

Bombenentschärfung: Bis zu 1.800 Einsatzkräfte vor Ort

Bereits am frühen Samstagmorgen waren laut Angaben der Stadt etwa 700 Einsatzkräfte vor Ort. Insgesamt werden nach Informationen der Polizei etwa 1.800 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, THW, Rettungsdiensten und weiteren Hilfsorganisationen in Göttingen im Großeinsatz sein. Das betroffene Gebiet liegt zwischen der Sparkassen-Arena und der Leine: "Dort weisen Messergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mehrere Bombenblindgänger hin", informierte die Stadt.

Hotline und E-Mail-Adresse für Fragen

Die Stadt Göttingen hat im Internet eine Liste der Adressen veröffentlicht, die im Evakuierungsbereich liegen. Außerdem ist eine telefonische Hotline eingerichtet, über die Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen können. Die Nummer (0551) 400 50 50 ist laut Stadt heute bis eine Stunde nach Entwarnung freigeschaltet. Der Abschluss der Kampfmittelbeseitigung und die Aufhebung der Sperrzone sollen später sowohl im Liveblog als auch in der App "Katwarn" bekannt gegeben werden.

Alternativ können sich Anwohnende unter der E-Mail-Adresse bombenverdacht@goettingen.de an die Stadt wenden. Das Social Media-Team der Polizeiinspektion Göttingen begleitet den Einsatz auf folgenden Accounts:

