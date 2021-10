Betriebsratschefin Cavallo greift VW-Vorstand Diess offen an Stand: 27.10.2021 11:02 Uhr Bei Volkswagen ist kurz vor einer Betriebsversammlung in Wolfsburg ein neuer Konflikt zwischen Betriebsratschefin Cavallo und Konzernvorstand Diess ausgebrochen. Cavallo kritisiert sein Fernbleiben.

"Herbert Diess zieht die Investoren an der Wall Street der eigenen Belegschaft vor", teilte Arbeitnehmervertreterin Daniela Cavallo mit. Sein Verhalten sei in der Geschichte des Konzerns beispiellos und zeige, dass Diess selbst in dieser Krise weder Empathie noch Gespür für die Situation der Belegschaft habe. "Diese Provokation zeigt uns, dass Herr Dr. Diess weiterhin keinerlei Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit hat", so Cavallo weiter.

VW verweist auf länger geplante Dienstreise in die USA

Die Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats reagierte damit auf Diess' Absage zur Versammlung, wegen einer USA-Reise. Einem VW-Sprecher zufolge waren die dortigen Termine mit Investoren, Politikern und Mitarbeitenden schon länger angesetzt und konnten nicht kurzfristig abgesagt werden.

Betriebsrat wegen geringer Auslastung des Werks besorgt

Der Betriebsrat in Wolfsburg ist alarmiert, weil das VW-Hauptwerk in Wolfsburg nicht ausgelastet ist. In diesem Jahr könnte dort so wenig produziert werden wie zuletzt Ende der 1950er-Jahre. Die Belegschaftsvertretung verlangt deshalb bereits seit Längerem, dass an dem Standort neben dem ab 2026 geplanten Projekt "Trinity" ein weiteres Elektromodell angesiedelt wird.

Aufsichtsrat berät über Investitionsplan

Der Konflikt zwischen Betriebsrat und Managern dürfte auch Thema der heutigen Aufsichtsratssitzung werden. Das Kontrollgremium will über den Investitionsplan beraten. Dabei dürfte es auch um die Auslastung des Wolfsburger Stammwerks gehen. Am 12. November sollen die Ausgaben für die kommenden fünf Jahre beschlossen werden.

