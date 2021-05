Bestes Digitalkonzept: IGS Lengede gewinnt Schulpreis Stand: 10.05.2021 13:08 Uhr Die Integrierte Gesamtschule Lengede im Landkreis Peine hat den Deutschen Schulpreis gewonnen. Und zwar in der wohl wichtigsten Kategorie, seit es Corona gibt: nämlich "Digitale Lösungen umsetzen".

Die Schule setzte sich mit ihrem Konzept gegen die beachtliche Konkurrenz durch. Die IGS Lengede denke Digitalisierung "richtig groß", urteilte die Jury in Berlin. Hardware, Software und Schulpädagogik inklusive digitaler Kompetenzen würden einzigartig vermittelt. Schülerinnen und Schüler bekämen ein Problembewusstsein für Chancen und Grenzen digitaler Lösungen.

Seit der Gründung auf digitales Konzept gebaut

Schon seit der Schulgründung 2010 hat die Gesamtschule ein digitales Konzept verfolgt. Vor vier Jahren wurde dann eine selbst entworfene Schul-Cloud installiert, in der sämtliche Programme für Lehrkräfte, Schülerschaft und auch Eltern per Internet zugänglich sind. Noten, Klassenbücher, Hausaufgaben - alles wird in der Cloud digital zur Verfügung gestellt.

Homeschooling war in Lengede unproblematisch

Schon vor Corona habe das gut funktioniert. In der Pandemie sei der Umstieg auf Homeschooling dann ganz simpel gewesen, hieß es vonseiten der Schule. Mit dem Preisgeld von 10.000 Euro will die Schule jetzt in weitere digitale Programme investieren. Der Deutsche Schulpreis wird jährlich vom Bundespräsidenten verliehen, dieses Jahr coronakonform per Videokonferenz.

Gymnasium in Nordhorn holt Preis in Kategorie "Spezial"

Ein weiterer Preis ging in diesem Jahr nach Nordhorn: Das evangelische Gymnasium ist mit dem Schulpreis in der Kategorie "Spezial" ausgezeichnet worden. Das Nordhorner Gymnasium erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis für sein Engagement, seine digitalen Netzwerke während der Corona-Pandemie zu erweitern.

Bisher fünf Hauptpreisträger-Schulen aus Niedersachsen

Von bisher 15 Hauptpreisträgern mit 100.000 Euro Preisgeld kamen allein fünf Schulen aus Niedersachsen.



2020: Ottfried-Preußler-Schule Hannover

2017: Elisabeth-Selbert-Schule Hameln

2016: Grundschule auf dem Süsteresch, Schüttorf

2011: Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule Göttingen

2007: Robert-Bosch Gesamtschule Hildesheim

