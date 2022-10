Stand: 08.10.2022 11:57 Uhr Bad Gandersheim: Polizei findet Demenzkranken mit Drohne

In Bad Gandersheim hat die Polizei einen vermissten Demenzkranken mithilfe einer Drohne gefunden. Der 83-Jährige war am Freitagnachmittag von seiner Pflegeeinrichtung als vermisst gemeldet worden. Polizei und Kräfte der Feuerwehr leiteten daraufhin eine Suchaktion ein. In der Zwischenzeit gelang es dem Vermissten, einen Angehörigen mittels Videotelefonie zu kontaktieren. Dieser Angehörige teilte der Polizei mit, dass sich der Vermisste vor einem Gartenzaun liegend befinden muss. Dank des Einsatzes der Drohne mit Wärmebildfunktion konnte der 83-Jährige am Abend schließlich in hilfloser Lage, aber wohlbehalten aufgefunden werden.

