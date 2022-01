Stand: 14.01.2022 07:43 Uhr Atommüll-Zwischenlager in Würgassen: Neues Gutachten geplant

Mit einem neuen Gutachten wollen die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen klären, ob ein Atommülllager im Wesertal nötig ist. Der Bund plant in Würgassen an der Grenze zu Niedersachsen Bereitstellungs-Lager. Dort soll schwach- und mittelradioaktiver Abfall aus ganz Deutschland verpackt werden, um ihn dann im Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter einzulagern. Bürgerinitiativen und Kommunalpolitiker aus der Region begrüßen den Vorstoß der beiden Länder. Sie hatten in den vergangenen Monaten unter anderem wegen der Hochwassergefahr davor gewarnt, ein Atommülllager in die Weserniederung zu bauen.

VIDEO: Proteste gegen geplantes Atommüll-Zwischenlager Würgassen (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.01.2022 | 07:30 Uhr