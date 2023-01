DWD: "Wer den Winter sehen will, muss in den Harz fahren" Stand: 22.01.2023 15:52 Uhr Reichlich Neuschnee und Minustemperaturen haben am Wochenende zahlreiche Wintersportler in den Harz gelockt. Auch am Deister waren viele Familien mit Kindern und Schlitten unterwegs.

Viele Rodel- und Skipisten waren gut präpariert und begeisterten die Ausflügler. Bis zu 30 Zentimeter betrug am Sonntag die Schneehöhe am Wurmberg. Das sorgte nach Angaben der Betreiber für volle Skihänge und Parkplätze am höchsten Berg Niedersachsens. Am Samstagabend wurde dort auch Flutlichtskifahren angeboten. Einziger Wermutstropfen war das trübe Wetter: "Leider ist es etwas nebelig", sagte Fabian Brockschmidt, Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn.

Harz: Bis zu 18 Zentimeter Neuschnee

In Sankt Andreasberg wurden 25 Zentimeter Schneedecke gemessen. In beiden großen Skigebieten wurde Schnee mit Maschinen vorproduziert. Über Nacht kam aber auch noch einiges an weißer Pracht auf natürliche Weise hinzu: Zum Teil habe es im Harz 18 Zentimeter Neuschnee am Wochenende gegeben, sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch im Vergleich zu anderen Wintersportregionen in Deutschland sei das bemerkenswert. "Wer den Winter sehen will, muss in den Harz fahren", so Oehmichens Fazit zu diesem Winterwochenende. Zudem waren am Sonntag erste Langlaufloipen wieder gespurt - etwa in Altenau und Schulenberg.

Viele Parkplätze ausgelastet

Rund um den Harz hatte der Schneefall zusammen mit niedrigen Temperaturen für teilweise glatte Straßen gesorgt. Zu größeren Unfällen kam es aber nach Angaben der örtlichen Polizeistellen nicht. Das Verkehrsaufkommen sei aber groß gewesen. Auch abseits der Skigebiete seien Parkplätze komplett ausgelastet gewesen.

Bedingungen bleiben winterlich

Bereits am Sonnabend hatten die Wintersportorte im Harz den ersten Besucheransturm dieses Jahres erlebt. Auf Pisten, Rodelbahnen und Winterwanderwegen waren viele Menschen unterwegs. Für die kommenden Tage werden für den Harz weiter Minustemperaturen mit leichtem Dauerfrost gemeldet. Gegen Ende der Woche könnte es auch wieder neue Schneefälle geben, wie der DWD mitteilte. Weil in Niedersachsen dann auch Zeugnisferien sind, könnte es auf den Pisten richtig voll werden.

Hier ist Rodeln möglich

Altenau/Torfhaus: Rodellift "Brockenblick"

Rodellift "Brockenblick" Bad Sachsa: Rodelbahn auf dem Ravensberg

Rodelbahn auf dem Ravensberg Clausthal-Zellerfeld OT Buntenbock: Rodelbahn am Ziegenberg

Rodelbahn am Ziegenberg Clausthal-Zellerfeld: Rodelbahn Spiegelthaler Straße

Rodelbahn Spiegelthaler Straße Sankt Andreasberg: Rodelbahn im Teichtal

Rodelbahn im Teichtal Schierke: Rodelbahn vor der Tourist-Information

Rodelbahn vor der Tourist-Information Schierke: Rodelbahn am Parkhaus am Winterbergtor

Rodelbahn am Parkhaus am Winterbergtor Schierke: Großmutterrodelbahn

Diese Strecken sind zum Wandern geräumt

Altenau: Wellner Weg - Kellwassertal

Wellner Weg - Kellwassertal Altenau: Wellner Weg - Schwarzenberg

Wellner Weg - Schwarzenberg Altenau: Zielwanderung Hüttenteich-Dammhaus

Zielwanderung Hüttenteich-Dammhaus Altenau: Stieglitzecke - Hans-Kühnenburg - Stieglitzecke

Stieglitzecke - Hans-Kühnenburg - Stieglitzecke Altenau/Schulenberg: Kurübungsweg 2

Kurübungsweg 2 Altenau/Schulenberg: Okertalsperre (nur auf der Waldseite)

Okertalsperre (nur auf der Waldseite) Altenau/Schulenberg: Kurübungsweg 1 rund um den Ort

Kurübungsweg 1 rund um den Ort Altenau/Torfhaus: Goetheweg bis Eckersprung

Goetheweg bis Eckersprung Altenau/Torfhaus: Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus

Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus Altenau/Torfhaus: Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück

Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück Braunlage: Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall

Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall Braunlage: Rundweg um Braunlage

Rundweg um Braunlage Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental

Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg rund um den Ebersberg

Winterwanderweg rund um den Ebersberg Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg am Lampertsberg

Winterwanderweg am Lampertsberg Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge

Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge Goslar/Hahnenklee: Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn

Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn Goslar/Hahnenklee: Fuckelweg

Fuckelweg Goslar/Hahnenklee: Hahnenkleer Bergstraße

Hahnenkleer Bergstraße Goslar/Hahnenklee: Vom Kreuzeck zum Grabenweg

Vom Kreuzeck zum Grabenweg Goslar/Hahnenklee: Winterwanderweg vom Kurhaus Richtung Kuttelbacher Teich

Winterwanderweg vom Kurhaus Richtung Kuttelbacher Teich Goslar/Hahnenklee: Märchenweg

Märchenweg Goslar/Hahnenklee: Oberförster Hermann Müller Weg

Oberförster Hermann Müller Weg Goslar/Hahnenklee: Ringweg

Ringweg Goslar/Hahnenklee: Schalker Grabenweg

Schalker Grabenweg Goslar/Hahnenklee: Auerhahnweg

Auerhahnweg Goslar/Hahnenklee: Jägerstieg

Jägerstieg Oberharz am Brocken Ortsteil Elend: Familienfreundlicher Winterwanderweg durch das Elendstal nach Schierke

Familienfreundlicher Winterwanderweg durch das Elendstal nach Schierke Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: Winterwanderweg Beneckenstein-Sorge

Winterwanderweg Beneckenstein-Sorge Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: durchs Dambachtal zum Naturpark

durchs Dambachtal zum Naturpark Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: Winterwanderweg "Schmalspurbahnblick"

Winterwanderweg "Schmalspurbahnblick" Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: Winterwanderweg "Waldschloßweg"

Winterwanderweg "Waldschloßweg" Oberharz am Brocken Ortsteil Elbingerode: Winterwanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen

Winterwanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen Oberharz am Brocken Ortsteil Hasselfelde: Harzweg zwischen Hasselfelde und Trautenstein

Harzweg zwischen Hasselfelde und Trautenstein Wildemann: Winterwanderweg ins Gitteldsche Tal

Winterwanderweg ins Gitteldsche Tal Wildemann: Winterwanderweg durch das Spiegeltal

Winterwanderweg durch das Spiegeltal Wildemann: Winterwanderweg durch das Grumbachtal

Winterwanderweg durch das Grumbachtal Wildemann: Winterwanderweg über den Adlersberg

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Wanderwegen finden Sie auf Wintersport.harzinfo.de/winterwandern.html

