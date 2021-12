Zu wenig Impfstoff: Schwerpunktpraxen können nicht starten

Stand: 03.12.2021 06:54 Uhr

Der offizielle Start der Impfungen in 180 Schwerpunktpraxen in Niedersachsen verschiebt sich weiter. Nach wie vor kommt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung nicht genügend Impfstoff an.