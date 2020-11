Zu viele Rehe? Jagdgesetz-Novelle sorgt für Zwietracht Stand: 03.11.2020 14:07 Uhr Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will am Mittwoch den Entwurf zur Novelle des Bundesjagdgesetzes vorstellen. Das Thema sorgt für Streit zwischen Forstwirten und Jägern.

von Katharina Seiler

Kernpunkt des Problems ist, dass zu viel Wild in den Wäldern das Anwachsen von neu angepflanzten Bäumen verhindert. Diese sind aber ist wichtig, damit durch die Dürre geschädigte Wälder wieder aufgeforstet werden können. Wenn von 100 angepflanzten und ausgesäten Bäumen 100 durch Rehe verbissen seien, dann laufe etwas schief, dann gebe es zu viel Wild, sagt der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck. Seiner Ansicht nach müsse der Wald ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen wachsen können - ohne Zäune um die jungen Bäume.

Jäger wollen nur Schutz für einheimische Bäume

Der Bund will deshalb laut dem Gesetzentwurf, dass die Jäger mehr Rehe schießen sollen. Das sorgt jedoch für Kritik bei den Jägern, die nicht für Wildschäden haften wollen. Der Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen, Helmut Dammann-Tamke, sagt, er hätte kein Problem damit, wenn nur einheimische Baumarten ohne Schutz wachsen können sollten. Doch der Gesetzentwurf soll sich auch auf nicht einheimische Baumarten beziehen, um den Wald mit neuen exotischen Bäumen klimastabiler zu machen. Diese seien jedoch für das Wild ausgesprochene Leckerbissen, so Damann-Tamke. Und man könne gar nicht so viel Wild schießen, dass auch nicht einheimische Baumarten ohne Zäune wachsen könnten.

