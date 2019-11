Stand: 20.11.2019 08:54 Uhr

Zu viel Bürokratie: Bäcker-Demo in Hannover

Viele Bäcker in Niedersachsen sind genervt von zu viel Bürokratie in ihrem Berufszweig. Deshalb planen sie gleich mehrere Protestaktionen: Heute sollen "Protest-Brötchentüten" bei einer Demo vor dem Landtag in Hannover verteilt werden. Viele der Vorschriften, die die Bäcker kritisieren, hat die Innung auf insgesamt 1,2 Millionen Brötchentüten drucken lassen. Diese wurden von Dienstag an in mehr als 450 Betrieben im Land ausgegeben - und ein paar auch vor dem Parlament verteilt.

Neues Gesetz: Jeder Kunde bekommt nun einen Bon

Mehr als 4.000 Stunden pro Jahr müsse ein Betrieb mit zehn Filialen aufbringen, um alles korrekt zu dokumentieren, zitiert NDR 1 Niedersachsen einen Bäcker aus Lohne. Die Bäcker ärgert auch, dass vom 1. Januar 2020 an ein weiteres Gesetz in Kraft tritt: Das sieht unter anderem vor, dass für jeden einzelnen Kunden ein Bon ausgedruckt werden muss. Das betrifft alle Geschäfte, die mit elektronischen Registrierkassen arbeiten. Auf diese Weise soll Steuerbetrug verhindert werden.

"Ein echtes Bürokratie-Monster"

Nach Ansicht der Bäcker-Innung Niedersachsen-Bremen muss die Politik dafür sorgen, dass kleine Handwerksunternehmen überleben können und dafür bürokratische Hürden abbauen. Fürs Finanzamt, für Lebensmittelkontrolleure, für den Datenschutz oder das Verpackungsgesetz - bereits jetzt dokumentieren Bäcker viel. Nun kommt das Kassengesetz mit den Bons hinzu. Als "ein echtes Bürokratie-Monster" beschreibt ein Bäcker die aktuelle Situation. Die Bäcker wollen schlicht weniger Paragraphen, sagte eine Sprecherin der Innung NDR 1 Niedersachsen. Für jede neue Vorschrift müssten andere ältere abgeschafft werden. Außerdem wollen die Bäcker, dass die Vorgaben angepasst werden. Dass sie also nur noch die betreffen, für die sie gedacht sind: große Ketten und Betriebe. Kleinere Handwerksbäcker sollten laut der Bäcker-Innung vor dem Kassengesetz mit den Bons verschont bleiben. Das neue Gesetz ist zwar ein Bundesgesetz, aber da die Arbeit der Bäcker auch von den Ländern abhängt, findet der Protest heute vor dem Landtag statt. Fürs Finanzamt, für Lebensmittelkontrolleure, für den Datenschutz oder das Verpackungsgesetz - alles muss dokumentiert werden.

